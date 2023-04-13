- Наши IT-площадки
Онлайн занятия
Мы предлагаем индивидуальное обучение в формате Online. Прямо из любой точки мира ваш ребенок может приобретать крутые навыки, проводить время весело и с пользой.
В счастливое будущее вместе
Спрос на IT-специалистов растет с каждым годом. Изучение программирования в молодом возрасте позволяет детям преуспеть в любой области, которую они выберут.
Наши направления
Мы предлагаем самые современные и востребованные навыки в сфере IT: от работы с графикой до создания полнофункционального ПО, включая web-программирование и разработку баз данных.
Уникальные методики обучения
Принцип пиши код, сталкивайся с ошибками и решай их – 100% работающий способ полного погружения и реализации себя в мире IT, мире программ и кода.
Курсы программирования для детей и подростков в ITMouse
Современных детей невозможно оторвать от пребывания в виртуальном мире. Почему бы любовь к гаджетам не перенаправить в полезное обучение детей программированию? В ITMouse Вы можете выбрать ребёнку форму обучения: офлайн-занятия в Минске или онлайн курсы для детей и подростков от 7 до 17 лет из любой точки мира. Благодаря программированию дети способны развить в себе целый комплекс полезных навыков, которые сформируют потенциал для будущей успешной жизни.
Программирование расширяет кругозор
Дети начинают понимать, что могут сами внедрять инновации вокруг себя. Программирование – это базовая грамотность в эпоху цифровых технологий.
Новые возможности для творчества
Обучение программированию даёт ребёнку возможность создавать практически всё, что они придумывают, и сразу видеть результат.
Легче даются другие предметы
Школьники учатся визуализировать абстрактные понятия и разбираться в причинно-следственных связях – хаос превращается в порядок.
Стабильно растущий спрос на профессию
Уровень средней зарплаты в профессиях, связанных с программированием, сейчас почти в 2 раза больше, чем в остальных.
Популярные курсы
Первые шаги в мир IT
Разработка 3D игр в Kodu Game Lab
Основы растровой графики
Разработка игр в GDevelop
Разработка на языке Scratch
CodeCombat: Программирование на языке JavaScript
Разработка веб-сайтов с использованием HTML, CSS и JavaScript
CodeCombat: Программирование на языке Python
Программирование на языке Python в mBlock
Программирование на языке Python
Разработка игр на Python
Программирование на языке Java
Онлайн занятия
- Ребенок подключается к занятию через платформу в назначенное время, по-своему расписанию.
- Преподаватель разбирает с ребенком теоретический материал и дает практические задания, выполнение которых он контролирует на протяжении занятия.
- Тренер курирует до 6 учеников на занятии. Каждый студент проходит обучение в своем, индивидуальном, темпе и имеет связь только с преподавателем. Это дает возможность избегать стрессовых ситуаций, и закрыть все, не с первого раза понятные, моменты, ведь нет необходимости ориентироваться на общий темп группы.
- В конце урока тренер и студент подводят итог занятия, проговаривают сложные моменты и ребенок получает домашнее задание.
- Весь пройденный материал хранится в личном кабинете ученика. При необходимости, в любой удобный момент, на протяжении курса, студент может его повторить.
Очные занятия
- Ребенок приходит на занятие по-своему расписанию в назначенное время и место.
- Преподаватель дает теоретический материал для всей группы. После занимаются практической частью: решают задачи либо выполняют проекты в соответствии с программой курса.
- В конце занятия ребята, которые проявили смекалку и приложили особые усилия, получают хорошие отметки. Тренер выдает ученикам домашнее задание.
- По окончании курса и защиты итогового проекта студент получает сертификат.
Как устроен личный кабинет и зачем он нужен
- Родитель может контролировать прогресс ребенка
На платформе можно видеть все отметки за уроки и домашние задания. Это помогает отслеживать успехи обучения студента.
- Обратная связь с тренером
Ученики сдают домашние задания и получают ответ от преподавателя с необходимыми правками. Когда задание полностью выполнено или вышел срок сдачи, студент получает отметку за выполненную работу.
- Бонусы за обучение
За усердную работу на занятии и домашние задания студенты накапливают баллы в личном кабинете, которые можно потратить в нашем Online-магазине.
- Сертификат
После успешного окончания курса и защиты итогового проекта ученик получает сертификат, который он может скачать на сайте.
Польза айти для детей и подростков
Стоит выделить несколько важных преимуществ, если ребенок станет посещать IT курсы:
- Возможность подтянуть школьную программу. В первую очередь в отношении математики, что визуализирует некогда абстрактные понятия. Подтягивается и письмо, так как ребенок начинает разбираться в причинно-следственных связях, планировать последовательность действий. А значит и написание сочинений будет на высоком уровне. Меняется мышление ребенка и в творческом плане, так как программирование предполагает возможности экспериментировать.
- Формирование личностных качеств. В первую очередь появляется уверенность в себе, что не может не порадовать родителей. Также вырабатываются такие качества как самоорганизация, настойчивость, логическая коммуникация.
- Школа программирования для детей открывает путь в будущее. То есть расширяются возможности ребенка, например, через создание сайтов, приложений и программ они могут выражать свои задумки. Расширяется кругозор.
- IT для детей дает возможность подготовиться к будущей карьере. Спрос на специалистов в технологической отрасли растет с каждым годом. Курсы помогут получить крепкую базу и привлечь интерес ребенка к изучению программирования.
С какого возраста учить ребенка программированию
Можно начать знакомить ребенка с различными компьютерными программами с раннего возраста, но понимание у детей для чего это нужно, придет гораздо позже. Знакомить с азами программирования можно начать уже после первого класса, а именно с 7 лет. При изучении кодинга нужно ориентироваться на психику ребенка, которая должна быть уже сформированной.
В период от 8 до 10 лет можно начинать переход к изучению кода, конструированию роботов, написанию небольших программ, переходить к созданию более объемных сайтов. Самое важное понять, что малыш хочет этим заниматься. Если он увлечен новым делом, желательно продолжить занятия.
Пассивное же поведение и отсутствие интереса говорят лишь о том, что возможно это занятие не для ребенка. Однако, разносторонность курсов может затронуть ребёнка с почти любыми предрасположенностями и изначальными интересами. Мы стараемся выявить, к чему у ребёнка наибольший интерес и направить его именно туда. В программировании есть очень много разноплановых задач, начиная от формирования внешней среды и анимации, до внутренней составляющей программного кода.
Ребёнку вовсе не обязательно быть олимпиадником по математике, чтобы успешно освоить программирование.
Почему родители выбирают наши IT курсы для детей и подростков?
Маленькие группы
Каждый ребёнок гарантированно получает столько внимания преподавателя, сколько ему необходимо для успешного обучения.
Эффективные методики
Мы используем визуальные системы и методики, созданные для наиболее эффективного обучения детей программированию.
Видимый результат
Ваш ребёнок увидит то, что он смог сделать из своего воображения, чего не даст ему школа. Вы также сможете наблюдать за развитием творческого потенциала ребёнка.
Доступная стоимость
Мы постоянно мониторим цены на рынке обучения и всегда стараемся предоставить лучшее предложение по качеству обучения и по стоимости.
Как заинтересовать ребенка программированием
Если вы решили записать своего ребенка в IT школу для детей, сначала стоит заинтересовать его данным направлением. Специалисты учебного центра ITMouse дают следующие советы по этому поводу:
- Не стоит заострять внимание на слишком сложных заданиях, но совсем простые не подойдут.
- Обеспечить видимый результат на каждом занятии.
- Нужен грамотный наставник, чтобы мог привлечь внимание ребенка.
Если ребенок имеет способности к математике, но особого интереса не проявляет, курсы программирования позволят взглянуть на этот предмет, с другой стороны. Ребенок увидит, как обычные сухие цифры и формулы превращаются в продукт: компьютерную игру или мобильное приложение. Например, самое простое приложение «Калькулятор» ребенок научится создавать уже на первом занятии.
Отзывы
Фотографии с занятий
Защита проектов Май 2023
Наш ежегодный День Защиты состоялся 6 мая 2023. Мы надеемся все остались довольны своими выступлениями и проектами. Ребята увидели разработки своих сверстников и кое-что взяли на вооружение. Теперь только вперед, покорять новые вершины!
31 фото
Защита проектов Апрель 2022
Наш ежегодный День Защиты состоялся 16 апреля 2022. Родители и студенты нашей школы получили массу эмоций, пообщались с преподавателями. А мы, в свою очередь, получили много комплиментов в виде отзывов и зарядились на следующий учебный год!
16 фото
Наши преподаватели
В ITMouse молодой, но уже опытный коллектив преподавателей, отданных своему любимому делу. Свидетельство тому – множество положительных отзывов.
Вакульчик Анастасия
- Программирование на языке JavaScript
- Программирование на языке Python
- Программирование на языке Scratch
- Разработка игр в GDevelop
Лещенко Арина
- Программирование на языке Python
- Программирование на языке Scratch
- Разработка 3D игр в Kodu Game Lab
- Основы растровой графики
Иван Козлов
- Программирование на языке Scratch
- Разработка 3D игр в Kodu Game Lab
- Разработка игр в GDevelop
- Основы растровой графики
Где найти курсы программирования для детей
В столице много различных компьютерных курсов для детей, одними из таких выступают ITMouse. Занимаясь у нас, вы в скором времени заметите изменения в своем ребенке. Ваш ребёнок разовьёт в себе потенциал, который в школе часто игнорируют. Даже если он не знает, что именно ему нравится. Вскоре после начала курса, опробовав абсолютно разные направления и применив энтузиазм при помощи преподавателя, у ребёнка явно проявится интерес как минимум к одному из векторов развития своей личности. Вы сможете выбрать курсы по своему усмотрению, они подразделяются на следующие категории в зависимости от возраста ребенка и его предпочтений:
- Программирование для новичков «Первые шаги в мир IT» для детей от 7 до 8 лет;
- Курс по созданию 3Д игр для детей 7-8 лет в Kodu Game Lab и для 8-11 лет в GDevelop;
- Знакомство с растровой графикой;
- Программирование на языках Scratch, JavaScript, Python для различных возрастов, вплоть до 17 лет.
Есть возможность проводить программирование для детей онлайн.
На сайте itmouse.by вы подробнее узнаете о видах и форме обучения. Относительно преимуществ уроков компьютера ребенку у нас, можно отметить:
- Обучение проводится в мини-группах, где каждый ребенок получит свою порцию внимания, что увеличивает качество полученных знаний.
- Использование эффективных методик.
- Педагоги подбираются не только с багажом знаний, но и способные создать дружную атмосферу на уроках. В таком коллективе ребенок будет чувствовать себя максимально комфортно.